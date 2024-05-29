29.05.2024, 16:50
АНАЛИЗ | Новый опрос предсказывает два европейских мандата для соцдемов и Isamaa, но для Партии реформ перспективы так себе
ФОТО: | Delfi Meedia
Результаты реформистов в опросе Turu-uuringute AS шокирующе плохи. В то же время Центристская партия может выдохнуть, а вот более мелкие партии - опечалиться.
Turu-uuringute AS провело опрос в промежутке с 9 по 22 мая, на него ответили 1009 человек. Согласно полученным данным, на выборах в Европарламент в Эстонии победу одержит Социал-демократическая партия. По результатам опроса они имеют явное преимущество перед Isamaa, хотя последние также получат два мандата. На пятки Isamaa, в свою очередь, наступает EKRE, которая до сих пор твердо держалась в районе одного мандата. По результатам недавнего опроса, от Isamaa их отделяет всего 2,1%.
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