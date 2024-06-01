01.06.2024, 12:55
КАК СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ? | Министр экономики Тийт Рийсало сжигает деньги налогоплательщиков, летая бизнес-классом(25)
Издание Eesti Ekspress пишет о том, что министр экономики Тийт Рийсало бьет рекорды, совершая дорогие авиаперелеты.
Тийт Рийсало (Eesti 200) любит летать бизнес-классом. Пять зарубежных визитов, которые он совершил за первые четыре месяца года, обошлись дороже, чем поездки премьер-министра Каи Каллас, путешествующей в два раза чаще, и командировки министра иностранных дел Маргуса Цахкна.
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