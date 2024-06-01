КАК СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ? | Министр экономики Тийт Рийсало сжигает деньги налогоплательщиков, летая бизнес-классом

Тийт Рийсало (Eesti 200) любит летать бизнес-классом. Пять зарубежных визитов, которые он совершил за первые четыре месяца года, обошлись дороже, чем поездки премьер-министра Каи Каллас, путешествующей в два раза чаще, и командировки министра иностранных дел Маргуса Цахкна.