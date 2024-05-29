Департамент: опоздавшие на авиарейс в Пафос должны обратиться к Ryanair

По словам специалиста Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Мерли Сийта (TTJA), люди, считающие, что они опоздали не по своей вине, должны обратиться к авиаперевозчику за удовлетворением требований или разъяснениями: „Если переговоры между клиентом и перевозчиком не привели к решению проблемы и спор не урегулирован, потребитель также может обратиться в наш департамент по адресу info@ttja.ee“.

На вопросы корреспондента Rus.ERR о том, что делать, куда обращаться и на что рассчитывать в сложившейся ситуации пассажирам, опоздавшим на рейс, в авиакомпании Ryanair ответили следующее: „Мы приносим искренние извинения за все неудобства, причиненные в результате задержек связанных с безопасностью процедур, которые находятся вне контроля авиакомпании“.

В понедельник в Таллиннском аэропорту на рейс Таллинн-Пафос не попали 60 пассажиров, которые из-за длинной очереди на паспортном контроле не успели сесть в самолет. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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