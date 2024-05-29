Правые просят Госсуд остановить предвыборную кампанию евродепутатов

Правые обратилась в Государственный суд с целью „восстановить, честную конкуренцию между политическими партиями, необходимую для функционирования демократии без искажений“.

По их мнению, честная конкуренция была искажена тем, что в качестве расходов предвыборной кампании претендующих на переизбрание депутатов Европарламента были использованы пожертвования юридических лиц - фракций Европарламента, что запрещено эстонским законодательством. Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обратила внимание на проблему, но не потребовала возврата пожертвований до начала выборов, тем самым, по мнению правых, укоренив полученное несправедливыми методами преимущество.

Члены партии просят госсуд приостановить предвыборные кампании Рихо Терраса, Урмаса Паэта, Яны Тоом, Марины Кальюранд, Свена Миксера, Яака Мадисона и Маргуса Цахкна, пока они не вернут пожертвования в полном объеме. В качестве альтернативы можно применить иные меры, которые суд сочтет целесообразными и необходимыми.

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