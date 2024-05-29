ГРАФИКИ | Рейтинг центристов вырос, EKRE упал

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 29 апреля по 27 мая. Всего было опрошено 4002 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка ведущей партии Isamaa и второй по рейтингу Партии реформ за неделю существенно не изменилась. Рейтинг находящейся на третьем месте EKRE за последние четыре недели упал на 2,9 процентных пункта. Перевес Isamaa над Партией реформ составляет 8,5 процентных пункта, а перевес Партии реформ над EKRE — 2,7 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (14,6%), Центристская партия (12,4%) и Eesti 200 (5,8%). Поддержка Центристской партии за неделю выросла на 1,1 процентного пункта и на 2,6 процентного пункта за последние четыре недели.

Коалиционные партии поддерживает в общей сложности 38,6% респондентов, а оппозиционные - 55,4%.

Отдельно стоит привести результаты за последнюю неделю (выборка 1002), поскольку они местами существенно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4002).

По итогам прошедшей недели Isamaa поддерживают 23,5%, EKRE - 17,6% и Партию реформ - 19,4%. За тройкой лидеров следуют СДПЭ (16,2%), Центристская партия (13,3%) и Eesti 200 (5,3%).

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