Мужчина получил удар от поезда и ушел. Полиция развернула поиски

Сегодня, 28 мая, около 8 часов утра, полиция получила сообщение о том, что в Лаагри поезд наехал на человека.

По словам машиниста поезда, после этого человек пошел дальше.

Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, патрульные полицейские прочесали окрестности в поисках возможного пострадавшего. В 09:45 поступило сообщение о том, что пострадавшего нашли около магазина Laagri Maksimarket. Им оказался 69-летний мужчина. Внешних повреждений у него не было, но на всякий случай скорая доставила его в больницу, чтобы там его проверили.

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