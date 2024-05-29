День на дорогах: семилетний велосипедист получил удар от электросамоката

Во вторник, 28 мая, в 10:04 произошла авария возле Пуйестеэ, 2с в Тарту, где 34-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Vito сбил переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 23-летнюю и 52-летнюю женщин. Пешеходов доставили в больницу.

В 12:10 произошла авария в городе Тапа на перекрестке Кивило и Рохелисе, где 22-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Roomster не уступил дорогу 77-летней женщине, ехавшей на мопеде Yiying. Водителя мопеда доставили в больницу.

В 17:26 произошла авария возле Гонсиори, 25 в Таллинне, где, по предварительным данным, семилетний мальчик, ехавший на велосипеде, свернул с тротуара на велосипедную дорожку и столкнулся с двигавшимся навстречу электросамокатом Bolt, которым управлял 43-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17:31 произошла авария возле Ахтме мнт 77е в Кохтла-Ярве, где, по предварительным данным, 32-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 16:29 произошла авария на 18-м км шоссе Кыпу-Тырамаа-Йыэсуу в деревне Типу в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где автомобиль Audi A3 под управлением 67-летнего мужчины вылетел с дороги из-за гравия и перевернулся через крышу. Водителя и 70-летнюю пассажирку доставили в больницу.

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