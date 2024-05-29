ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара до +30 градусов продолжается, дождемся и хорошего дождя

Сегодня, 29 мая, область повышенного давление начнет ослабевать, но ее западная периферия еще доходит до восточной границы Эстонии. На границе двух атмосферных областей движущиеся с юга воздушные потоки несут с собой тепло и влагу. Такие потоки способствуют активному образованию кучевых облаков, повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы, на островах дожди возможны в отдельных местах. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем 24-29 градусов.