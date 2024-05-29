29.05.2024, 11:50
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара до +30 градусов продолжается, дождемся и хорошего дождя
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 29 мая, погоду в Эстонии будет определять западная периферия установившейся над Россией области повышенного давления, влияние которой ослабевает. И хотя температура воздуха остается высокой, увеличивающиеся кучевые облака принесут прохладу, пишет издание Maaleht.
Сегодня, 29 мая, область повышенного давление начнет ослабевать, но ее западная периферия еще доходит до восточной границы Эстонии. На границе двух атмосферных областей движущиеся с юга воздушные потоки несут с собой тепло и влагу. Такие потоки способствуют активному образованию кучевых облаков, повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы, на островах дожди возможны в отдельных местах. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем 24-29 градусов.
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