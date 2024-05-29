Центристы ходатайствуют о расследовании в отношении Осиновского из-за его интервью „Столице“

„В интервью делаются попытки бросить тень на конкурентов и высказывается поддержка позициям партии мэра. У нас возникли обоснованные подозрения, что это является политической рекламой, финансируемой из публичных средств, и Евгений Осиновский должен возместить расходы городу Таллинну“, - сказал заместитель председателя Центристской партии Лаури Лаатс посредством пресс-релиза.

„Я считаю, что ситуация с Евгением Осиновским напоминает случай с бывшим мэром Таллинна Таави Аасом, когда его интервью газете „Столица“ за пять месяцев до выборов в 2017 году, было расценено как запрещенное пожертвование“, - напомнил Лаатс.

По словам Лаури Лаатса, Евгений Осиновский использовал своё влияние, также его действия противоречат добрым традициям Таллиннских городских СМИ, согласно которым, в предвыборный период запрещена публикация интервью и статей кандидатов. „Центристская партия установила эту традицию и следовала ей. Однако теперь мэр Таллинна использует подконтрольные ему издания для собственной рекламы. Новая таллиннская коалиция, придя к власти, обещала закрыть газеты „Столица“ и Pealinn, однако мэр бесцеремонно использовал последние выпуски изданий в личных целях“, - отметил он.

„К сожалению, коалиционные партнеры социал-демократов - Партия реформ, Isamaa и Eesti 200, молча наблюдают за происходящим, что можно расценивать как одобрение ими действий Евгения Осиновского“, - добавил Лаури Лаатс.

„Произошедшее показывает лицемерие соцдемов. В Таллинне они обещали сделать культуру управления прозрачной и европейской, однако теперь мэр безответственно тратит деньги налогоплательщиков“, - подчеркнул Лаатс.

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