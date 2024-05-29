Защита прав потребителей предупреждает о недобросовестном интернет-магазине

Жалобы, переданные в Комиссию по потребительским спорам, касаются недоставки товаров и невозврата денег, когда потребитель отказался от договора и пожелал отменить покупку. Продавец не публиковал на своем сайте никакой информации о проблемах с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.

Департамент обратился к продавцу за разъяснениями и открыл делопроизводство о надзоре. Продавец перестал отвечать департаменту в рамках делопроизводства комиссии по потребительским спорам и не желает разрешать жалобы потребителей в добровольном порядке.

Если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе от договора может быть отправлено, например, по электронной почте. Поскольку продавец может выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, задержка более чем на несколько дней не оправдана.

Департамент советует потребителям ознакомиться с проблемами, связанными с данным предприятием, и тщательно взвесить риски, прежде чем делать заказ на сайте https://medifum.ee/ .

TTJA имеет право информировать общественность с целью предотвращения риска, сообщать о предполагаемых рисках, опасности или нарушения порядка, чтобы потребители могли принимать обоснованные и взвешенные решения о покупке.

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