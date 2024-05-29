Защита прав потребителей предупреждает о недобросовестном интернет-магазине
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) советует потребителям внимательно изучить потенциальные опасности и риски при совершении сделок с компанией Medifum Group OÜ. В интернет-магазине, принадлежащем продавцу, расположенному по адресу https://medifum.ee, представлен широкий ассортимент товаров для здоровья. С начала года на продавца поступило в общей сложности 26 жалоб. Продавец не решает и не удовлетворяет претензии потребителей и не выполняет решения Комиссии по потребительским спорам (КПС), поэтому на основании трех заявлений он был внесен в список продавцов, не выполняющих решения Комиссии (так называемый „черный список“).
Жалобы, переданные в Комиссию по потребительским спорам, касаются недоставки товаров и невозврата денег, когда потребитель отказался от договора и пожелал отменить покупку. Продавец не публиковал на своем сайте никакой информации о проблемах с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.
Департамент обратился к продавцу за разъяснениями и открыл делопроизводство о надзоре. Продавец перестал отвечать департаменту в рамках делопроизводства комиссии по потребительским спорам и не желает разрешать жалобы потребителей в добровольном порядке.
Если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе от договора может быть отправлено, например, по электронной почте. Поскольку продавец может выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, задержка более чем на несколько дней не оправдана.
Департамент советует потребителям ознакомиться с проблемами, связанными с данным предприятием, и тщательно взвесить риски, прежде чем делать заказ на сайте https://medifum.ee/.
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