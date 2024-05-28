28.05.2024, 21:56
ВИДЕО | Школьники из Рапламаа во время рыбалки встретили медведя, переплывавшего реку
В деревне Вана-Вигала в Рапламаа школьникам удалось встретить молодого медведя, переправлявшегося через реку.
„Школьники ловили рыбу на реке Вигала и встретили переплывавшего реку молодого медведя“, - так описал происходящее на видео читатель Delfi.
Медведи — хорошие пловцы и могут плавать на десятки километров в поисках пищи или добираться до разных мест своего обитания. Они часто пересекают реки и озера. Медведи также могут плавать под водой и задерживать дыхание на минуту или даже дольше.
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