ФОТО | В Соомаа произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель и пассажир доставлены в больницу

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Типу поступило в полицию в 16:29. По предварительным данным, легковой автомобиль Audi вылетел за пределы дороги из-за рыхлого гравия и перевернулся на крышу. Водитель автомобиля был трезв и имеет водительские права. Управлявший автомобилем 67-летний мужчина и 70-летняя пассажирка были доставлены в больницу на машине скорой помощи.