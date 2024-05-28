Новости Эстонии
28.05.2024, 19:03

ФОТО | В Соомаа произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель и пассажир доставлены в больницу

 

ДТП произошло на 18-м километре дороги Кыпу-Тырамаа-Йыэсуу.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Типу поступило в полицию в 16:29. По предварительным данным, легковой автомобиль Audi вылетел за пределы дороги из-за рыхлого гравия и перевернулся на крышу. Водитель автомобиля был трезв и имеет водительские права. Управлявший автомобилем 67-летний мужчина и 70-летняя пассажирка были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

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