ВИДЕО | Правительство достигло соглашения по дополнительному бюджету после нескольких недель препирательств

Министр финансов Март Вырклаев сообщил, что объем отрицательного дополнительного бюджета составляет 175 миллионов евро. По его словам, дискуссии были конструктивными, и компромисс был найден. „Нам пришлось пойти на определенные уступки, учитывая пожелания и мировоззрение всех партнеров по коалиции. Но дополнительный бюджет по-прежнему остается на уровне 175 миллионов, и мы по-прежнему хотим вывести бюджет 2024 года на устойчивый путь. Мы будем проводить дальнейшие сокращения расходов, чтобы сохранить этот курс“, - сказал Вырклаев.

По словам Вырклаева, дополнительный бюджет состоит как из сокращений, так и из дополнительных доходов. „Дополнительный бюджет состоит из мер жесткой экономии, как в части постоянных расходов во всех министерствах, административных сферах, так и в части, которая была добавлена в 2024 году, экономии в фондах. Например сокращение бюджета на исследования и разработки до одного процента от ВВП. Поскольку ВВП снизился, объем финансирования тоже уменьшится. Также некоторая экономия в резерве, а также доходные меры в виде дополнительных дивидендов от государственных предприятий“, - рассказал министр финансов.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что ему тоже пришлось уступить.

„Важным соглашением является то, что безопасность важна для правительства. В случае с безопасностью мы не будем урезать расходы таким образом. Да, в случае с Министерством внутренних дел, идет сокращение на три миллиона евро - это разовые деньги, которые идут в ущерб определенным видам деятельности, но мы не трогаем людей, - сказал Ляэнеметс. - В качестве компромисса это разумно“.

По его словам, это не влияет на зарплату полицейских или спасателей.

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