ВИДЕО | Правительство достигло соглашения по дополнительному бюджету после нескольких недель препирательств(7)
Сегодня правительство достигло окончательного соглашения по содержанию отрицательного дополнительного бюджета на этот год после нескольких недель обсуждений.
Министр финансов Март Вырклаев сообщил, что объем отрицательного дополнительного бюджета составляет 175 миллионов евро. По его словам, дискуссии были конструктивными, и компромисс был найден. „Нам пришлось пойти на определенные уступки, учитывая пожелания и мировоззрение всех партнеров по коалиции. Но дополнительный бюджет по-прежнему остается на уровне 175 миллионов, и мы по-прежнему хотим вывести бюджет 2024 года на устойчивый путь. Мы будем проводить дальнейшие сокращения расходов, чтобы сохранить этот курс“, - сказал Вырклаев.
По словам Вырклаева, дополнительный бюджет состоит как из сокращений, так и из дополнительных доходов. „Дополнительный бюджет состоит из мер жесткой экономии, как в части постоянных расходов во всех министерствах, административных сферах, так и в части, которая была добавлена в 2024 году, экономии в фондах. Например сокращение бюджета на исследования и разработки до одного процента от ВВП. Поскольку ВВП снизился, объем финансирования тоже уменьшится. Также некоторая экономия в резерве, а также доходные меры в виде дополнительных дивидендов от государственных предприятий“, - рассказал министр финансов.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что ему тоже пришлось уступить.
„Важным соглашением является то, что безопасность важна для правительства. В случае с безопасностью мы не будем урезать расходы таким образом. Да, в случае с Министерством внутренних дел, идет сокращение на три миллиона евро - это разовые деньги, которые идут в ущерб определенным видам деятельности, но мы не трогаем людей, - сказал Ляэнеметс. - В качестве компромисса это разумно“.
По его словам, это не влияет на зарплату полицейских или спасателей.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что дискуссии были очень напряженными. „Но я могу быть доволен тем, что мы не изменили амбициям - дополнительный бюджет составляет 175 миллионов евро, из которых более 100 миллионов евро - это реальные сокращения. Это то, что хотели получить Eesti 200. Важно также, что мы не сокращаем расходы на национальную оборону - речь идет не только об инвестициях, но и о мерах по стимулированию экономики, на что мы не будет влиять настолько жестко, как предполагали изначально“, - сказал Цахкна.