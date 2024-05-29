Телеканал „Настоящее время“ выпустил документальный фильм про российского контрактника. RusDelfi выяснил, что когда-то он жил в Эстонии
На прошлой неделе RusDelfi опубликовал расследование: „Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет на стороне оккупантов?“. Одним из „героев“ этого материала был Андрус Трей. На YouTube канале „Настоящее Время. Док“ вышел документальный фильм про него.
Андрус Трей в детстве жил в Эстонии. Это подтвердила его жена. Также из слитых данных Федеральной налоговой службы России нам известно, какие адреса он указывал в качестве своего места жительства. Один был псковский, второй – эстонский.
Когда он переехал в Россию - неизвестно. Перед началом войны он работал юристом в „Агентстве деловой безопасности“. Это фирма, которую он сам же и основал еще в 2010 году.
После объявления мобилизации Андрус Трей заключил контракт с Минобороны РФ.
На войне он был ранен и вернулся на лечение домой. Подрабатывал в это время таксистом и пытался получить медицинское обоснование, чтобы не возвращаться на фронт. Однако весной 2023 года он вновь был отправлен на войну и погиб несколько месяцев спустя.
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