Телеканал „Настоящее время“ выпустил документальный фильм про российского контрактника. RusDelfi выяснил, что когда-то он жил в Эстонии

Андрус Трей в детстве жил в Эстонии. Это подтвердила его жена. Также из слитых данных Федеральной налоговой службы России нам известно, какие адреса он указывал в качестве своего места жительства. Один был псковский, второй – эстонский.

Когда он переехал в Россию - неизвестно. Перед началом войны он работал юристом в „Агентстве деловой безопасности“. Это фирма, которую он сам же и основал еще в 2010 году.

После объявления мобилизации Андрус Трей заключил контракт с Минобороны РФ.

На войне он был ранен и вернулся на лечение домой. Подрабатывал в это время таксистом и пытался получить медицинское обоснование, чтобы не возвращаться на фронт. Однако весной 2023 года он вновь был отправлен на войну и погиб несколько месяцев спустя.

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