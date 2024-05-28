Государство создает сеть кризисных магазинов на случай перебоев в электроснабжении. В этом году должно быть готово 40 из них(17)
Кризисные магазины должны быть оснащены генераторами.
Несколько недель назад премьер-министр Кая Каллас сообщила на пресс-конференции правительства о том, что было принято решение создать сеть кризисных магазинов, в которых люди смогут приобрести продукты питания, товары первой необходимости или же снять наличные в случае перебоев с электроэнергией. Каллас говорила о том, что в волости должен быть как минимум один такой магазин, а в городах еще больше. Строительство магазинов планируется завершить в течение следующих трех лет, причем 40 магазинов должны быть построены в этом году.
Руководитель по кризисным ситуациям Министерства регионального развития и сельского хозяйства Тоомас Унт рассказал Delfi, что сеть кризисных магазинов поможет обеспечить лучший доступ жителей к продуктам питания, товарам первой необходимости и лекарствам, а также работу банкоматов в случае кризисов, когда безопасность электроснабжения находится под угрозой.
Унт пояснил, что магазины, которые станут частью сети, будут определены в процессе государственных закупок. Цель - обеспечить максимальную доступность по всей стране. По его словам, магазины кризисной сети должны будут сами инвестировать в адаптацию системы электроснабжения, платежной системы и логистики.
„Мы благодарны за то, что торговцы вносят огромный вклад в обеспечение наличия продовольствия в кризисные времена, принимая на себя обязательства“, - сказал он.
Сеть кризисных магазинов создают в сотрудничестве между Министерством экономики и коммуникаций, Эстонским центром запасов и Министерством регионального развития и сельского хозяйства. Унт пояснил, что Министерство регионального развития и сельского хозяйства будет руководителем проекта в области продовольственной безопасности, организует сотрудничество между участниками проекта и будет поддерживать функционирование сети во время кризиса. Центр запасов будет отвечать за закупку генераторов и поддержание оборудования в рабочем состоянии. Поскольку Центр запасов является подразделением Министерства экономики и коммуникаций, Министерство сыграло вспомогательную роль в разработке плана.