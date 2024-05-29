29.05.2024, 16:11
ФОТО | Под Рухну обнаружены обломки неизвестных кораблей и самолета
Одно затонувшее судно длиной 24 метра
На прошлой неделе гидрографический отдел Департамента транспорта обнаружил два ранее неизвестных места кораблекрушения и одно место крушения самолета возле Рухну в Рижском заливе Балтийского моря, пишет Forte.
По словам главы гидрографического отдела Пеэтера Вялинга, в Рижском заливе, в 10 километрах к западу от острова Рухну, во время геодезических работ, проведенных судном Jakob Prei, были обнаружены два места крушения деревянных кораблей.
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