Новости Эстонии
29.05.2024, 16:11

ФОТО | Под Рухну обнаружены обломки неизвестных кораблей и самолета

 
Одно затонувшее судно длиной 24 метра

На прошлой неделе гидрографический отдел Департамента транспорта обнаружил два ранее неизвестных места кораблекрушения и одно место крушения самолета возле Рухну в Рижском заливе Балтийского моря, пишет Forte.

По словам главы гидрографического отдела Пеэтера Вялинга, в Рижском заливе, в 10 километрах к западу от острова Рухну, во время геодезических работ, проведенных судном Jakob Prei, были обнаружены два места крушения деревянных кораблей.

„Один найденный деревянный корабль имел длину 17 метров и ширину 5,5 метров. Соответствующие размеры второго корабля составляли 24 и 8 метров. Оба находятся на глубине 40 метров“, — пояснил Вялинг.

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