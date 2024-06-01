Эксперты по окружающей среде: в переработку возвращается только каждый 20-й телефон

По словам Пяэрена, существует несколько причин, по которым электроника не доходит до пунктов сбора. „Маленькая бытовая техника не занимает много места дома. Неудобно держать дома сломанные холодильники или посудомоечные машины, а некоторые переработчики мусора также платят деньги за некоторые крупные бытовые приборы, мотивируя людей вывозить их из дома, чего не предлагают за маленькую технику“, - указал Пяарен в качестве одной из причин.

По словам Райна Пяэрена, главного специалиста по отходам Агентства по охране окружающей среды, электронные отходы - это ресурс, который остается неиспользованным и, соответственно, необходимо использовать больше нового материала. „К сожалению, добыча полезных ископаемых всегда сопровождается большим или меньшим ущербом окружающей среде, а в некоторых случаях и непосредственно здоровью“, - заявил Пяарен.

„Например, в странах-членах ЕС собирается лишь менее пяти процентов мобильных телефонов, что создало ситуацию, когда около 700 миллионов неиспользованных мобильных телефонов хранятся в ящиках потребителей по всему Европейскому Союзу“, - отметила Отсасон. „В то же время эти телефоны очень ценны для экономики замкнутого цикла, поскольку они содержат критически важные материалы, которые можно перерабатывать“.

Больше всего экспертов беспокоит тот факт, что доля небольших бытовых электронных устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, среди видов собираемого электронного мусора очень мала.

По словам Пирет Отсасон, руководителя отдела циркулярной экономики Министерства климата, объем электронных отходов в Европейском Союзе растет в среднем на два процента в год. „Если в 2019 году на рынок ЕС было отправлено 11 млн тонн электрического и электронного оборудования, то в 2021 году это уже 13,5 млн тонн. Если образующиеся отходы накапливаются и с ними не обращаются должным образом, электронные отходы представляют большую угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья человека“, - сказала Отсасон.

Рост потребления также привел к увеличению количества электронных отходов в Эстонии. Если 7–10 лет назад, по данным Министерства климата, в Эстонии ежегодно образовывалось в среднем 7 889 тонн электронных отходов, то в 2018–2020 годах соответствующий показатель составлял уже 10 979 тонн. Большую часть составляет мелкая бытовая электроника — компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры и кабели.

Ответственность продавца и покупателя

Хотя в целом уровень переработки электронных отходов в Эстонии находится на уровне 80 процентов, что на данный момент соответствует целевым показателям, установленным ЕС, по мнению и Отсасон, и Пяэрена, людей следует поощрять за поддержку политики устойчивого развития и мышления в области экономики замкнутого цикла.

„Будучи потребителем, мы можем тщательно взвесить свои решения, перед покупкой. Может быть, этим предметом будем пользоваться один или два раза в год, и дешевле арендовать устройство?“- приводит в пример Пяарен аренду, как способ избежать образования электронных отходов.

Аренда электронных устройств используемых ежедневно, таких как компьютеры, телефоны, роутеры набирает популярность. „В этом случае оборудование берется в аренду, а не выкупается, и возвращается владельцу после использования. Выведенное из эксплуатации оборудование ремонтируется и снова вводится в эксплуатацию“, - сказала Отсасон и отметила, что в Эстонии становится все больше компаний, предлагающих такую ​​услугу.

Например, Inbank в сотрудничестве с iDeal с осени прошлого года предлагает услугу аренды смартфонов и ноутбуков Apple, а руководитель по развитию бизнеса Inbank Пирет Паулюс считает, что через несколько лет аренда небольших электронных устройств станет в Эстонии респектабельным образом мышления.

Экологичный поступок должен быть комфортным

„С одной стороны, эта тенденция подпитывается регулированием Европейского Союза, которое поощряет большую переработку электроники, чтобы контролировать накопление электронных отходов. С другой стороны, мы сделали аренду удобной услугой для потребителя, потому что это доступный способ использовать новейший телефон или планшет без необходимости покупать его“, - пояснила Паулюс и уточнила, что потребителю не нужно платить остаточную стоимость устройства, так как устройство будет использоваться снова.

По мнению Паулюс, сочетание экологичности и комфорта - ключ к сердцу потребителя. „Из года в год число людей, которые пытаются принимать более экологические решения в своем потреблении, растет, особенно если поставщики услуг максимально облегчают им эту задачу“, - заявила Паулюс и добавила, что 69 процентов пользователей услуг аренды, предоставляемых Inbank, являются арендаторы смартфонов, которые своим выбором поддерживают также экономику замкнутого цикла.

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