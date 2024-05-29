Таллинн создаст должность городского архитектора

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус подчеркнула, что для обеспечения градостроительной последовательности важно, чтобы решения, касающиеся городского пространства, были под комплексным управлением и исходили из общих целей развития города.

„Хорошим примером служит планирование детских садов, которое до сих пор происходило довольно случайно, хотя оно требует целостного подхода и согласования с другими департаментами“, – пояснила Липпус.

По ее словам, в таллиннских учреждениях работает много опытных и хороших специалистов, однако распределение их ролей и управление архитектурной концепцией требует последовательного профессионального подхода.

„ Именно для этого мы и создаем должность ведущего городского архитектора, чьей основной задачей является организация вопросов стратегического градостроения и планировок, имеющих большое пространственное значение, поскольку решения, касающиеся городского пространства, затрагивают несколько сторон и департаментов“, - сказала вице-мэр.

Также сегодняшним решением входящий в настоящий момент в состав Центра стратегического управления центр градостроительных компетенций будет переведен в состав Департамента городского планирования, чтобы планирование осуществлялось централизованно и согласованно – это позволит принимать более эффективные решения в области городской планировки.

Кроме того, будет реструктурирована служба детальных планировок Департамента городского планирования. Будут упразднены районные отделы, а вместо них будут созданы отдел планировок и отдел условий проектирования. В отделе защиты памятников старины будет создана консультационная служба, где будут сосредоточены специалисты по защите памятников старины, а также специалисты в области исторически ценных зон, ранее работавшие в службе детальных планировок.

Часть структурных изменений начнет применяться 1 июня, часть – 1 июля 2024 года.

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