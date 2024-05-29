ВИДЕО | Первый готов! В Таллинне скоро появятся долгожданные новые трамваи

В 2021 году Таллиннский департамент транспорта объявил тендер на поставку новых трамваев. Тендер выиграл польский производитель трамваев и поездов PESA, контракт был подписан в мае 2022 года. Сегодня первый из долгожданных трамваев уже готов и скоро будет доставлен В Эстонию, об этом пишет одно из польских изданий.

В новых трамваях вместо четырех дверей будет шесть. Кроме того, новые трамваи должны облегчить передвижение людям с ограниченными возможностями. В трамваях 65 мест, и они могут вмещать до 300 пассажиров. Салон в новых трамваях будет в основном с низким полом.

Директор отдела обслуживания Ханнес Фальтен заявил тогда, что цель закупки дополнительных трамваев - улучшить качество обслуживания в столичном общественном транспорте, обновить и увеличить парк и тем самым расширить сферу действия трамвайного сообщения. „Вступившее в активную фазу строительство трамвайных линий в Старый порт, конечно, вызывает много эмоций и создает некоторые неудобства, но наше терпение окупится, когда строительство новой линии будет завершено и таллиннцы смогут с удовольствием пользоваться новыми трамваями“, - сказал Фальтен.

Видео отправки первого трамвая можно посмотреть здесь.

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