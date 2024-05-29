„Призвание зовет!“ Таллинн начинает кампанию по поиску учителей

По словам вице-мэра Алексей Яшина, цель кампании – привлечь как можно больше людей, желающих и способных посвятить себя одной из самых достойных и ценных профессий. „Осенью Таллинн столкнется с несколькими сложными задачами – следует обеспечить эффективный переход на эстонский язык обучения в условиях нехватки педагогов. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить качественное образование для каждого ребенка. Для этого прежде всего нам нужны квалифицированные и увлеченные своим делом учителя, – сказал Яшин. – Чтобы мотивировать педагогов, Таллинн повысил им зарплату. Кроме того, мы продолжим улучшать условия труда, ремонтируя и обновляя школы и детские сады“.

Учителя столичных учебных заведений, принявшие участие в кампании „Призвание зовет!“, с энтузиазмом откликнулись на предложение рассказать о своем опыте работы, смене карьеры, профессиональных трудностях и радостях. С июня они начнут делиться своими историями, чтобы все заинтересованные в том, чтобы начать карьеру или сменить профессию и стать педагогом, смогли получить больше информации из первых рук.

Кампания пройдет в два этапа: первый начнется 31 мая и будет преимущественно ориентирован на социальные сети. Второй этап будет запущен во вторую неделю августа. Все мероприятия направлены на людей в возрасте 20-70 лет, живущих в Таллинне или в его ближайших окрестностях.

„Прямая цель кампании очевидна, она заключается в том, чтобы найти новых людей и вдохновить тех, кто когда-то работал в системе образования, вернуться в школы и детские сады. Однако наша миссия гораздо объемнее. Ориентируясь на широкую возрастную группу потенциальных педагогов, предлагая различные и гибкие формы трудоустройства, мы хотим объединить опыт и знания представителей разных поколений. Мы верим, что современное общество нуждается именно в таком многогранном подходе к развитию системы образования“, - отметила руководитель по подбору персонала Таллиннского департамента образования Аннели Танк.