„Призвание зовет!“ Таллинн начинает кампанию по поиску учителей(2)
31 мая в Таллинне стартует кампания, в рамках которой город хочет привлечь в столичные школы и детские сады новых педагогов и вернуть в систему образования опытных специалистов, работающих в других сферах. Слоган кампании „Призвание зовет!“ еще раз подчеркивает то, что учить и направлять новое поколение – это не просто работа, а миссия, которая меняет жизни.
По словам вице-мэра Алексей Яшина, цель кампании – привлечь как можно больше людей, желающих и способных посвятить себя одной из самых достойных и ценных профессий. „Осенью Таллинн столкнется с несколькими сложными задачами – следует обеспечить эффективный переход на эстонский язык обучения в условиях нехватки педагогов. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить качественное образование для каждого ребенка. Для этого прежде всего нам нужны квалифицированные и увлеченные своим делом учителя, – сказал Яшин. – Чтобы мотивировать педагогов, Таллинн повысил им зарплату. Кроме того, мы продолжим улучшать условия труда, ремонтируя и обновляя школы и детские сады“.
Учителя столичных учебных заведений, принявшие участие в кампании „Призвание зовет!“, с энтузиазмом откликнулись на предложение рассказать о своем опыте работы, смене карьеры, профессиональных трудностях и радостях. С июня они начнут делиться своими историями, чтобы все заинтересованные в том, чтобы начать карьеру или сменить профессию и стать педагогом, смогли получить больше информации из первых рук.
Кампания пройдет в два этапа: первый начнется 31 мая и будет преимущественно ориентирован на социальные сети. Второй этап будет запущен во вторую неделю августа. Все мероприятия направлены на людей в возрасте 20-70 лет, живущих в Таллинне или в его ближайших окрестностях.
„Прямая цель кампании очевидна, она заключается в том, чтобы найти новых людей и вдохновить тех, кто когда-то работал в системе образования, вернуться в школы и детские сады. Однако наша миссия гораздо объемнее. Ориентируясь на широкую возрастную группу потенциальных педагогов, предлагая различные и гибкие формы трудоустройства, мы хотим объединить опыт и знания представителей разных поколений. Мы верим, что современное общество нуждается именно в таком многогранном подходе к развитию системы образования“, - отметила руководитель по подбору персонала Таллиннского департамента образования Аннели Танк.
Вакансии в таллиннских школах и детских садах можно найти на портале CV-Online, где в период кампании будет создана специальная страница.