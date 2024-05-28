Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе

В Департаменте полиции и погранохраны сказали Delfi, что около 10 часов в Центр тревоги сообщили о ДТП на улице Пуйестеэ, где управлявший автомобилем Mercedes-Benz 34-летний мужчина наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на двух пешеходов.

В аварии пострадали 23-летняя и 52-летняя женщины. Скорая помощь доставила обеих пострадавших в больницу.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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