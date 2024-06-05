Смотрите, где в Эстонии чаще всего в 2023 году били молнии

Но в 2023 году по сравнению с предыдущим годом произошло на десятую часть больше гроз.

Помесячное распределение гроз хорошо характеризуется типичным для Эстонии большим количеством ударов молний типа „облако-земля“ в июле и августе. Август в 2023 году был самым дождливым месяцем сезона. По сравнению с предыдущими годами, когда самым дождливым месяцем был июнь, в июне 2023 года было довольно мало гроз, на их долю пришлось почти 16% (3 576) всех молний типа „облако-земля“. В июле и августе - 25% (5 984) и 52% (12 784) соответственно. Таким образом, более половины всех наземных разрядов в 2023 году было зарегистрировано в августе. В сентябре было зафиксировано 6% молний (1 524).

Большинство молний ударило в юго-восточной части Эстонии и в Пярнумаа со сдвигом над центральной Эстонией в направлении Ида-Вирумаа. Территориальное распределение молний типа „облако-земля“ в 2023 году хорошо отражает средние долгосрочные показатели по Эстонии. На северо-западе Эстонии и на северном побережье гроз было меньше.

Дополнительную информацию о молниях в вашем регионе смотрите здесь.

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