Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Perfect Wave | Shutterstock
Новости Эстонии
30.05.2024, 07:00

Пожилые водители опасны на дороге? Это правда?

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Статистика ДТП и мнение экспертов

Аварии с участием пожилых водителей вызывают в Эстонии волну обсуждений каждый год. Самые категоричные высказывания — в пользу полного запрета садиться за руль возрастным водителям. Правда ли, что самые страшные и самые частые аварии происходят именно с этой категорией лиц? Что говорит статистика по дорожно-транспортным происшествиям с участием пожилых водителей? В материале RusDelfi.

Погиб ребенок. Водитель избежал наказания

Новая волна дискуссии возникла после того, как виновник аварии со смертельным исходом избежал наказания из-за проблем со здоровьем. Напомним, 3 мая прошлого года в Тарту произошла трагедия: автомобиль, за рулем которого находился 83-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 26-летнюю женщину с детской коляской, в результате чего погиб ее восьмимесячный ребенок. Оба пешехода были доставлены в больницу Тартуского университета. Через несколько дней ребенок скончался. Год спустя было принято решение не привлекать виновника аварии к ответственности, поскольку с медицинской точки зрения он был недееспособным — у него была диагностирована деменция.

„Именно родные люди должны забрать ключи от машины“

Пожилые люди попадают в аварии точно по тем же причинам, что и все остальные — из-за невнимательности или нарушения правил дорожного движения, комментирует эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны,

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