Пожилые водители опасны на дороге? Это правда?

Новая волна дискуссии возникла после того, как виновник аварии со смертельным исходом избежал наказания из-за проблем со здоровьем. Напомним, 3 мая прошлого года в Тарту произошла трагедия: автомобиль, за рулем которого находился 83-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 26-летнюю женщину с детской коляской, в результате чего погиб ее восьмимесячный ребенок. Оба пешехода были доставлены в больницу Тартуского университета. Через несколько дней ребенок скончался. Год спустя было принято решение не привлекать виновника аварии к ответственности, поскольку с медицинской точки зрения он был недееспособным — у него была диагностирована деменция.