ФОТО | Вандалы порезали предвыборные плакаты двух кандидатов от EKRE
Предвыборная кампания в самом разгаре, и огромные портреты политиков встречаются жителям городов на каждом шагу. Но для некоторых предвыборные плакаты партий - это возможность продемонстрировать свои эмоции по поводу происходящего.
В Табасалу кому-то не понравился плакат EKRE с изображением улыбающихся Мартина Хельме и Сийма Похлака, которые баллотируются в Европарламент. Хельме возглавляет избирательный список EKRE. Похоже, у Похлака есть неприятели и в других местах, поскольку билборд в Тискре, где изображен только он, тоже изрезали.
Регистрация кандидатов в Европарламент в Эстонии состоялась 29 апреля. После этого у кандидатов было три дня, чтобы снять свою кандидатуру, а 3 мая список был закрыт.
Голосование начнется в понедельник 3 июня в 9 утра и закончится 8 июня в 8 вечера. В день выборов, 9 июня, голосование будет проходить с 9.00 до 20.00.
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