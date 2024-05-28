28.05.2024, 11:36
ВИДЕО | Долгое преследование и стрельба по колесам. Смотрите, как полиция задержала трех подростков, которые угнали машину
ФОТО: Erakogu
В прошлую пятницу трое подростков угнали автомобиль Volkswagen Passat и начали гонять на нем по Тюри. Из-за опасных маневров автомобиль пришлось останавливать принудительно. Delfi публикует снятую нагрудной камерой полицейского видеозапись того, что именно происходило на дороге Таллинн-Рапла-Тюри. Видео доступно только подписчикам.
Утром 24 мая полиция получила сообщение, что ночью на территорию мастерской в деревне Силлаотса в Пайде заехали на тракторе и угнали автомобиль Volkswagen Passat. Информацию об угнанном автомобиле передали полицейским патрулям.
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