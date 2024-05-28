ВИДЕО | Долгое преследование и стрельба по колесам. Смотрите, как полиция задержала трех подростков, которые угнали машину

В прошлую пятницу трое подростков угнали автомобиль Volkswagen Passat и начали гонять на нем по Тюри. Из-за опасных маневров автомобиль пришлось останавливать принудительно. Delfi публикует снятую нагрудной камерой полицейского видеозапись того, что именно происходило на дороге Таллинн-Рапла-Тюри. Видео доступно только подписчикам.