ЧП и криминал
28.05.2024, 11:36

ВИДЕО | Долгое преследование и стрельба по колесам. Смотрите, как полиция задержала трех подростков, которые угнали машину

 
Скриншот из видео
Скриншот из видео
ФОТО: Erakogu

В прошлую пятницу трое подростков угнали автомобиль Volkswagen Passat и начали гонять на нем по Тюри. Из-за опасных маневров автомобиль пришлось останавливать принудительно. Delfi публикует снятую нагрудной камерой полицейского видеозапись того, что именно происходило на дороге Таллинн-Рапла-Тюри. Видео доступно только подписчикам.

Утром 24 мая полиция получила сообщение, что ночью на территорию мастерской в деревне Силлаотса в Пайде заехали на тракторе и угнали автомобиль Volkswagen Passat. Информацию об угнанном автомобиле передали полицейским патрулям.

В 10:50 полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раука в волости Тюри в Ярвамаа и дал сигнал остановиться с помощью гудка и красной и синей мигалок. Водитель сигнал остановиться проигнорировал и лишь увеличил скорость.

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