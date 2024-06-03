Путеводитель для стартапов: как нанять на работу иностранца?
B Эстонии не хватает рабочих рук для быстрорастущих стартапов и технологических компаний, и государством созданы различные возможности привлечения работников из-за пределов Евросоюза: от известной стартап-визы до электронного резидентства. Юрист адвокатского бюро Hedman Анастасия Миллер проанализировала различные возможности и рассказала об их особенностях.
По данным Startup Estonia, пятая часть сотрудников эстонских стартапов и технологических компаний, и треть основателей — иностранцы. В то же время эксперты прогнозируют, что потребность в специалистах будет в будущем только расти, и в Эстонии не хватает людей, необходимых для дальнейшего роста отрасли.
Самый распространенный способ нанять иностранца для работы в стартап-секторе или запустить собственный стартап для иностранца — это стартап-виза. Однако, для найма сотрудников компании придётся, прежде всего, получить официальный статус стартапа. „Если компания признана комиссией стартап-компанией, то это позволяет её учредителям переехать сюда или же нанимать сотрудников из-за пределов Евросоюза“, — рассказала Анастасия Миллер, юрист адвокатского бюро Hedman.
Процесс подачи заявки на получение статуса стартапа включает в себя подачу онлайн-заявки. Далее группа экспертов оценит детали компании, ее продукт или бизнес-модель и решит, являются ли они инновационными и масштабируемыми, т.е. соответствует ли данная компания критериям стартапа. В случае положительного решения комиссии стартап-виза выдается сроком на один год.
Альтернативой является рабочая виза — это долгосрочная форма D-визы, которую выдают иностранцам для работы в Эстонии. „К сожалению, для успешного оформления визы необходимо предоставить больше документов, и, самое главное, заявитель должен предоставить доказательства работы в Эстонии, для этого подойдет, например, трудовой договор. При этом эстонская компания должна заранее зарегистрировать трудоустройство заявителя в Эстонии“, — отметила Миллер.
Самым удобным вариантом создания компании в Эстонии и ее дигитального управления является программа э-резиденства. „Э-резидентство позволяет управлять основанной компанией через Интернет, но программа не дает учредителю права посещать Эстонию или оставаться здесь на длительный период времени. В то же время, это может быть необходимо, если компания развивается и учредитель хочет внести больший вклад в её развитие пребывая в Эстонии“, — пояснила особенности программы Анастасия Миллер.
Еще один вариант долгосрочного проживания в Эстонии — временный вид на жительство. Вид на жительство в Эстонии дает его обладателю право работать в Эстонии. „Например, вид на жительство может быть оформлен для учредителя или сотрудника стартап-компании на основании статуса стартапа. Однако, как и в случае со стартап-визой, обязательным условием является официальное признание компании стартапом“, — подчеркнула Миллер.
К сожалению, необходимо учитывать, что лимит иммиграции иностранных работников в Эстонию остаётся неизменным начиная с 1990-х годов и составляет всего 0,1% населения Эстонии, что составляет около 1300 человек в год. „Иностранцы, работающие в стартап-компаниях и занимающиеся стартап-бизнесом, не входят в иммиграционный лимит, поэтому они часто принимают решение в пользу вида на жительство, связанного со стартап-компанией“, — пояснила Миллер.
Процесс подачи заявления на получение вида на жительство также предполагает подачу различных документов и оплату государственной пошлины. Вид на жительство выдается максимум на пять лет, но может быть продлен.
Адвокатское бюро Hedman консультирует предприятия сферы креативной промышленности и технологий по вопросам ИТ-права, защиты данных и интеллектуальной собственности, a также в сфере защиты данных и вопросах налогообложения.
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