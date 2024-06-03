Путеводитель для стартапов: как нанять на работу иностранца?

По данным Startup Estonia, пятая часть сотрудников эстонских стартапов и технологических компаний, и треть основателей — иностранцы. В то же время эксперты прогнозируют, что потребность в специалистах будет в будущем только расти, и в Эстонии не хватает людей, необходимых для дальнейшего роста отрасли.

Самый распространенный способ нанять иностранца для работы в стартап-секторе или запустить собственный стартап для иностранца — это стартап-виза. Однако, для найма сотрудников компании придётся, прежде всего, получить официальный статус стартапа. „Если компания признана комиссией стартап-компанией, то это позволяет её учредителям переехать сюда или же нанимать сотрудников из-за пределов Евросоюза“, — рассказала Анастасия Миллер, юрист адвокатского бюро Hedman.

Процесс подачи заявки на получение статуса стартапа включает в себя подачу онлайн-заявки. Далее группа экспертов оценит детали компании, ее продукт или бизнес-модель и решит, являются ли они инновационными и масштабируемыми, т.е. соответствует ли данная компания критериям стартапа. В случае положительного решения комиссии стартап-виза выдается сроком на один год.

Альтернативой является рабочая виза — это долгосрочная форма D-визы, которую выдают иностранцам для работы в Эстонии. „К сожалению, для успешного оформления визы необходимо предоставить больше документов, и, самое главное, заявитель должен предоставить доказательства работы в Эстонии, для этого подойдет, например, трудовой договор. При этом эстонская компания должна заранее зарегистрировать трудоустройство заявителя в Эстонии“, — отметила Миллер.