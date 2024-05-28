Новости Эстонии
28.05.2024, 10:55

Бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте станет директором одной из столичных русскоязычных гимназий

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Andrei Kante
Andrei Kante
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

С 1 июля новым директором расположенной в Таллинне Тынисмяэской реальной школы станет бывший вице-мэр столицы по вопросам образования Андрей Канте, пишет RusERR.

Он стал победителем открытого конкурса, объявленного в апреле.

Конкурсная комиссия сделала свой выбор в пользу Андрея Канте по итогам собеседований с четырьмя кандидатами, которые состоялись 21 мая.

Утвердить Андрея Канте в должности директора мэрия Таллинна намерена на своем заседании 28 мая.

Ранее RusERR сообщил о том, что нынешний директор школы Нина Сытник выйдет на пенсию в конце этого учебного года.

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