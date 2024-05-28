Бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте станет директором одной из столичных русскоязычных гимназий

Он стал победителем открытого конкурса, объявленного в апреле.

Конкурсная комиссия сделала свой выбор в пользу Андрея Канте по итогам собеседований с четырьмя кандидатами, которые состоялись 21 мая.

Утвердить Андрея Канте в должности директора мэрия Таллинна намерена на своем заседании 28 мая.

Ранее RusERR сообщил о том, что нынешний директор школы Нина Сытник выйдет на пенсию в конце этого учебного года.

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