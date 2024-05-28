Центрист Андрей Коробейник о налогообложении пенсий: это безответственно

Коробейник напомнил, что 53% пенсионеров в Эстонии живут в риске бедности, что почти в три раза больше, чем в среднем в ЕС.

“Забирать в такой ситуации у пенсионером еще больше денег является крайне безответственным. Если Рийгикогу поддержит этот законопроект, то доходы пенсионеров станут еще меньше. В период кризиса государство должно помогать именно самым слабым, однако наше правительство поступает ровно противоположным образом. Видимо, в коалиции считают, что все пенсионеры в Эстонии живут так же хорошо, как родители премьер-министра“, - сказал Коробейник.

По словам Коробейника, обложение налогом средней пенсии – это только один из шагов в сторону увеличения неравенства, которые предпринимает наше правительство. „Прежние решения правительства также были направлены на то, чтобы поглубже залезать в карман наименее обеспеченных групп населения: повышение подоходного налога и налога с оборота больнее всего ударят по людям с низкими доходами, а автоналог – по многодетным семьям и сельским жителям“, - пояснил Коробейник.

Законопроект об обложении подоходным налогом средней пенсии предполагает, что необлагаемый налогом доход пенсионеров будет заморожен на уровне этого года – то есть на уровне 776 евро в месяц. По оценке Коробейника, такое изменение затронет почти половину пенсионеров.

“Налоговая реформа реформистов, которая вступает в силу со следующего года, выгодна лишь наиболее обеспеченным: например, депутат Рийгикогу будет получать на 450 евро в год больше. Если учесть, что средний пенсионер потеряет примерно 150 евро в год, то получается, что три пенсионера оплачивают повышение зарплаты одного депутата“, - подытожил Коробейник.

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