ИНТЕРВЬЮ | Цахкна после встречи министров иностранных дел ЕС: в ответ на российские гибридные меры должны быть введены отдельные санкции

На встрече Венгрию открыто критиковали как Цахкна, так и, например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который потребовал, чтобы союзница прекратила свою тактику как блокирования поддержки Украины, так и охлаждения отношений с Грузией. По словам Цахкна, их с коллегой поддержало подавляющее большинство других стран.