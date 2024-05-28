28.05.2024, 11:15
ИНТЕРВЬЮ | Цахкна после встречи министров иностранных дел ЕС: в ответ на российские гибридные меры должны быть введены отдельные санкции
ФОТО: | AFP
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в понедельник, 27 мая, после заседания совета Европейского союза по иностранным делам, что Венгрия снова пытается затормозить планы других стран и это давление оказывается действенным.
На встрече Венгрию открыто критиковали как Цахкна, так и, например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который потребовал, чтобы союзница прекратила свою тактику как блокирования поддержки Украины, так и охлаждения отношений с Грузией. По словам Цахкна, их с коллегой поддержало подавляющее большинство других стран.
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