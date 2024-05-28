Новости Эстонии
28.05.2024, 10:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидаются грозы, температура воздуха поднимется до +31°C

 
Гроза над Таллинном
Гроза над Таллинном
ФОТО: Saamuel | Delfi Meedia

Ожидается по-летнему жаркая погода: дневные показатели термометров повсеместно поднимутся выше 25°C, а в некоторых местах даже выше 30°C.

Сегодня (28.05) над Россией находится область высокого давления, край которой располагается над Эстонией. В течение дня появятся рассеянные облака, ливневые дожди с грозами пройдут преимущественно в восточных регионах. Будет дуть легкий ветер восточных и южных направлений, при грозовых тучах возможны порывы. Температура воздуха днем +25...+31°C.

В ночь на среду ожидается переменная облачность. Утром местами возможны ливни. Ветер южный и юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+18°C.

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