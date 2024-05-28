ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ожидаются грозы, температура воздуха поднимется до +31°C

Сегодня (28.05) над Россией находится область высокого давления, край которой располагается над Эстонией. В течение дня появятся рассеянные облака, ливневые дожди с грозами пройдут преимущественно в восточных регионах. Будет дуть легкий ветер восточных и южных направлений, при грозовых тучах возможны порывы. Температура воздуха днем +25...+31°C.