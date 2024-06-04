Как получить европейские деньги? Сломать имеющуюся систему реабилитации. Поставщики услуг: мы пребываем в неведении

Услуги социальной реабилитации до сих пор оплачивались в основном из средств Европейского социального фонда (ESF). Эти деньги заканчиваются, и государству придется самому оплачивать эти услуги из госбюджета.

Но уже планируется новая реформа, направленная на то, чтобы все-таки продолжать получать европейские деньги. Подготовлено намерение о разработке законопроекта, в соответствии с которым планируется упразднить существующие сейчас реабилитационные услуги и создать нечто совершенно новое. Но что именно будет создано вместо них, пока неясно.