04.06.2024, 10:50
Как получить европейские деньги? Сломать имеющуюся систему реабилитации. Поставщики услуг: мы пребываем в неведении
ФОТО: | Delfi Meedia
Очередная реформа социальной сферы планируется для того, чтобы социальные услуги и в дальнейшем финансировались из Европейского социального фонда, а не из государственного бюджета.
Услуги социальной реабилитации до сих пор оплачивались в основном из средств Европейского социального фонда (ESF). Эти деньги заканчиваются, и государству придется самому оплачивать эти услуги из госбюджета.
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