Новости Эстонии
04.06.2024, 10:50

Как получить европейские деньги? Сломать имеющуюся систему реабилитации. Поставщики услуг: мы пребываем в неведении

 
В реабилитационных услугах нуждаются и люди с инвалидностью, например, в случае ментальных проблем, вызванных состоянием здоровья. Будущее сферы реабилитационных услуг туманно.
В реабилитационных услугах нуждаются и люди с инвалидностью, например, в случае ментальных проблем, вызванных состоянием здоровья. Будущее сферы реабилитационных услуг туманно.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Очередная реформа социальной сферы планируется для того, чтобы социальные услуги и в дальнейшем финансировались из Европейского социального фонда, а не из государственного бюджета.

Услуги социальной реабилитации до сих пор оплачивались в основном из средств Европейского социального фонда (ESF). Эти деньги заканчиваются, и государству придется самому оплачивать эти услуги из госбюджета.

Но уже планируется новая реформа, направленная на то, чтобы все-таки продолжать получать европейские деньги. Подготовлено намерение о разработке законопроекта, в соответствии с которым планируется упразднить существующие сейчас реабилитационные услуги и создать нечто совершенно новое. Но что именно будет создано вместо них, пока неясно.

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