28.05.2024, 07:52
В Нарве электромобиль сбил ребенка(7)
ФОТО: | EESTI PÄEVALEHT
Как сообщает служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, утром 27 мая в дорожно-транспортном происшествии в Нарве пострадал 12-летний мальчик.
ДТП произошло в 8:51 возле здания по адресу Краави, 2, когда автомобиль Tesla Model, которым управляла 45-летняя женщина, сбил ступившего на проезжую часть ребенка.
Мальчик выбежал на дорогу неожиданно - во время игры.
После ДТП его доставили в больницу.
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