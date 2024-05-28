ЧП и криминал
28.05.2024, 07:52

В Нарве электромобиль сбил ребенка

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: VÄINO SILM | EESTI PÄEVALEHT

Как сообщает служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, утром 27 мая в дорожно-транспортном происшествии в Нарве пострадал 12-летний мальчик.

ДТП произошло в 8:51 возле здания по адресу Краави, 2, когда автомобиль Tesla Model, которым управляла 45-летняя женщина, сбил ступившего на проезжую часть ребенка.

Мальчик выбежал на дорогу неожиданно - во время игры.

После ДТП его доставили в больницу.

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