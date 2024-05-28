В Нарве электромобиль сбил ребенка

ДТП произошло в 8:51 возле здания по адресу Краави, 2, когда автомобиль Tesla Model, которым управляла 45-летняя женщина, сбил ступившего на проезжую часть ребенка.

Мальчик выбежал на дорогу неожиданно - во время игры.

После ДТП его доставили в больницу.

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