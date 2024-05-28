Smartpost предупреждает: жара может повредить ваши посылки

„Если максимальная температура хранения товара составляет 25 градусов по Цельсию, а на улице 20 градусов, то температура в почтовом автомате, на который светит солнце, может быть гораздо выше. Здесь можно провести параллель с быстрым повышением температуры в стоящем на солнце автомобиле, - этот вопрос привлекает большое внимание общественности. В такой ситуации температура может подняться невероятно высоко даже за короткое время, поэтому разумнее предпочесть торговый автомат в помещении или заказать товар с курьером, который доставит его в нужное время“, - говорит Анника Парм.