Smartpost предупреждает: жара может повредить ваши посылки(2)
В жаркие летние месяцы качество термочувствительных товаров в посылочных автоматах может ухудшиться под воздействием солнечного света. В Smartpost говорят, что чрезмерно высокие температуры могут повлиять на косметику, продукты питания, технику и лекарства, пишет Ärileht.
„При заказе посылок важно учитывать температуру хранения товаров, которые вы заказываете. Многие товары повседневного спроса в теплую погоду должны храниться правильно, иначе они могут испортиться“, - говорит руководитель отдела маркетинга, клиентского опыта и обслуживания клиентов Smartpost в странах Балтии Анника Парм.
По словам Парм, особое внимание следует уделить различным косметическим и пищевым продуктам, а также таким товарам, как фармацевтические препараты, пищевые добавки, бытовая химия, различные аэрозоли и техника.
„Если максимальная температура хранения товара составляет 25 градусов по Цельсию, а на улице 20 градусов, то температура в почтовом автомате, на который светит солнце, может быть гораздо выше. Здесь можно провести параллель с быстрым повышением температуры в стоящем на солнце автомобиле, - этот вопрос привлекает большое внимание общественности. В такой ситуации температура может подняться невероятно высоко даже за короткое время, поэтому разумнее предпочесть торговый автомат в помещении или заказать товар с курьером, который доставит его в нужное время“, - говорит Анника Парм.
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