Комиссия по окружающей среде обсудит проект постановления Рийгикогу о поддержке внедрения ядерной энергии

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро подчеркнул, что вопрос о внедрении ядерной энергии необходимо обсуждать с привлечением различных сторон. „Необходимо установить правила в отношении минимального уровня экологических стандартов и стандартов безопасности, которые должен выполнять каждый, кто разрабатывает проекты ядерной энергии. Также необходимо решить, какие расходы мы готовы покрыть через 10, 15 или 20 лет для того, чтобы создать возможности для скорейшего внедрения дополнительных свободных от выбросов способов производства энергии“, – пояснил Таро.

Таро отметил, что, согласно анализу жизненного цикла ядерной энергии, даже учитывая влияние на окружающую среду всего процесса, его углеродный след аналогичен следу солнечной и ветряной энергии, которые имеют лишь незначительные выбросы. Выбросы от других альтернатив на базе ископаемого или биотоплива превышают этот уровень в десятки раз. „С ядерной энергией сопряжен и ряд вызовов. Наиболее серьезные из них – окончательное захоронение ядерных отходов и риски безопасности, на которые указали эксперты в ходе прошедшего в Рийгикогу обсуждения вопроса государственной важности“, – сообщил Таро. По его оценке, часть этих вызовов можно решить посредством разработки правовых рамок для сферы ядерной энергии.

Таро сказал, что помимо сегодняшнего заседания в комиссии, посвященного аспектам защиты окружающей среды и природы, запланировано второе заседание на тему энергетики, которое пройдет 4 июня и организовано совместно с комиссией по экономике.

В производстве Рийгикогу находится представленный 55 членами Рийгикогу проект постановления Рийгикогу „О поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии“ ( 431 OE ). Документ позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и создать соответствующую законодательную базу. Первое чтение проекта постановления пройдет на сегодняшнем пленарном заседании.