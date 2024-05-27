Президенты Эстонии и Финляндии: мы готовы к гибридным атакам России

На прошедшей после встречи пресс-конференции Алар Карис заявил, что Эстония и Финляндия сделают все, чтобы обеспечить мир в нашем регионе.

Касаясь организованного Россией на границе с Финляндией наплыва мигрантов и недавней акции российских пограничников, которые на реке Нарва забрали установленные Эстоний фарватерные буи, Карис отметил, что подобные российские гибридные атаки, вероятно, будут продолжаться.

„Но это не значит, что мы только наблюдаем и позволяем всему происходить. Напоминаю, что граница Эстонии и Финляндии с Россией также является внешней границей Евросоюза, мы можем это подчеркнуть и тогда, когда для укрепления границы необходимо обратиться за помощью к ЕС“, - сказал он.

Стубб в с своем выступлении подчеркнул, что при переговорах с Эстонией есть три основные темы: „Это безопасность, безопасность и еще раз безопасность“. „Для нас, как соседа России, это экзистенциальный вопрос“, - сказал президент Финляндии.

Стубб привел пример, как Россия отправляет мигрантов из третьих стран на границу с Финляндией, чтобы инструментализировать миграцию, и подчеркнул, что Финляндия не поддается провокациям, а принимает необходимые меры.

„Новая нормальность такова, что, продолжая агрессию против Украины, Россия одновременно осуществляет различного рода гибридные атаки, призванные запугать и дестабилизировать все страны Европейского Союза и НАТО. Подтверждения тому мы видим каждую неделю. Лучшая реакция на это - сохранять спокойствие и сдержанность, то есть поступать именно так, как Эстония и Финляндия. Лучший способ избежать усугубления ситуации - готовиться, и именно этим мы и занимаемся“, - заявил Александр Стубб.