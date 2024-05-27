ВИДЕО | Конец эпохи? Рафаэль Надаль выбыл в первом круге „Ролан Гаррос“

„Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на „Ролан Гаррос“. Но я не могу сказать на 100%, но если это последний раз – мне очень понравилось. Трудно передать мои ощущения словами. Здесь я испытывал особенную любовь, и это мое самое любимое место. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаду – это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться“, — сказал Надаль после матча, не исключив возможности порадовать французскую публику в следующем сезоне.