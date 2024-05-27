ВИДЕО | Конец эпохи? Рафаэль Надаль выбыл в первом круге „Ролан Гаррос“
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль (ATP 275) уступил в первом круге „Ролан Гаррос“ проиграл Александру Звереву (ATP 4) со счетом 3:6, 6:7(5), 3:6.
Встреча Надаля со Зверевым продлилась 3 часа и 6 минут. Во время матча Рафаэль два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету Александра восемь эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.
„Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на „Ролан Гаррос“. Но я не могу сказать на 100%, но если это последний раз – мне очень понравилось. Трудно передать мои ощущения словами. Здесь я испытывал особенную любовь, и это мое самое любимое место. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаду – это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться“, — сказал Надаль после матча, не исключив возможности порадовать французскую публику в следующем сезоне.
Между тем Зверев стал лишь третьим человеком, победившим Надаля на кортах „Ролан Гаррос“. 14-кратный чемпион „Ролан Гаррос“ ранее лишь один раз проигрывал шведу Робину Сёдерлингу и дважды Новаку Джоковичу.
Во втором круге Зверев встретится с Давидом Гоффеном (ATP 115) или Джованни Мпетши Перрикаром (ATP 66).
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