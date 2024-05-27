Новости Эстонии
27.05.2024, 18:24

ФОТО | Президент Финляндии Александр Стубб встретился с мэром Таллинна Евгением Осиновским

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Президент Финляндии Александр Стубб встретился с мэром Таллинна Евгением Осиновским и посетил Таллиннскую ратушу.

Глава финского государства Александр Стубб и его супруга Сюзанне Иннес-Стубб с понедельника по среду находятся с государственным визитом в Эстонии, они посетят Таллинн и Тарту.

В центре внимания государственного визита - эстонско-финские отношения, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессия России в Украине и поддержка Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.

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