27.05.2024, 18:24
ФОТО | Президент Финляндии Александр Стубб встретился с мэром Таллинна Евгением Осиновским(9)
Президент Финляндии Александр Стубб встретился с мэром Таллинна Евгением Осиновским и посетил Таллиннскую ратушу.
Глава финского государства Александр Стубб и его супруга Сюзанне Иннес-Стубб с понедельника по среду находятся с государственным визитом в Эстонии, они посетят Таллинн и Тарту.
В центре внимания государственного визита - эстонско-финские отношения, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессия России в Украине и поддержка Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.