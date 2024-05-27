Сбежавшие лошади причинили автомобилю ущерб на сумму более 10 000 евро. Можно ли требовать компенсацию от владельца животных?
По данным страховой компании ERGO, ежегодно на дорогах Эстонии происходит около 500 столкновений с животными, а средний ущерб составляет 2 500 евро. В случае более новых машин ущерб достигал целых 25 000 евро, а путь более старых автомобилей после подобных происшествий зачастую заканчивается списанием.
Чаще всего на дорогах Эстонии водители сталкиваются с косулями, енотовидными собаками, лисами и другими мелкими животными. По статистике, меньше несчастных случаев происходит с лосями, кабанами, оленями и медведями – самыми крупными дикими животными в лесах Эстонии.
Руководитель отдела по транспортным ущербам ERGO Райдо Орулайд сказал, что столкновения с дикими животными происходят в основном за пределами населенных пунктов и вблизи лесных массивов, как правило, рано утром, поздним вечером или ночью, когда некоторые животные становятся активнее. Самое опасное время – весна, когда у животных брачный период, и водителям приходится уделять особое внимание скоростному режиму или даже ехать медленнее разрешенной скорости, чтобы обезопасить и животных, и собственное имущество.
По словам Орулайда, выбор правильной скорости особенно важен, поскольку их многолетний опыт показывает, что столкновение на высокой скорости даже с небольшим животным может причинить автомобилю неожиданно большой ущерб, не говоря уже о последствиях, вызванных столкновением с лосем, медведем или другим крупным животным.
„Вспоминается один случай, когда на дорогу перед машиной выбежал кабан. Масса кабана и скорость автомобиля были такими, что после столкновения животное не отбросило от машины, а вдавило в моторный отсек. При открытии капота выяснилось, что кабан, по сути, занял место двигателя, и машину списали, – пояснил Орулайд. – Практика также показывает, что, например, столкновение с большой собакой причиняет машине такой же ущерб, как и столкновение с косулей“.
Хотя столкновений с домашними животными обычно немного, Орулайд вспомнил страховой случай, дающий представление о последствиях наезда на крупное животное: „Человек ехал на машине по сельской дороге, когда на него напали сбежавшие с выпаса лошади – они били машину копытами и кусали ее пластиковые детали. Ущерб составил 10 000, и владельцу лошадей пришлось возместить ущерб“.
Если в случае диких животных понятно, что причиненный ущерб не может быть ни с кого взыскан, то при наезде на домашних животных ответственность несет их владелец, который обязан обеспечить безопасность как животного, так и всех остальных. „В случае столкновения с домашним животным рекомендуется вызвать полицию для установления владельца, если животное осталось на дороге. Обычно животных чипируют – тогда владельца можно идентифицировать и потребовать от него компенсацию“, - отметил Орулайд.
В случае лобового столкновения с более крупными животными ущерб может превысить 5 000 евро. Все зависит от автомобиля, а также стоимости его запчастей и ремонта. Нередко после столкновения с крупным животным разбитый автомобиль приходится списывать, поскольку стоимость восстановления превышает стоимость транспортного средства. Также бывают ситуации, когда восстановить транспортное средство технически невозможно.
„Старые машины, как правило, списывают, но такая же учать может ждать и новые напичканные электроникой автомобили, восстановление которых рискует оказаться слишком дорогим. Например, у столкнувшегося диким животным нового грузовика, оказалась полностью разбита передняя часть, а стоимость ремонта превысила 25 000 евро“, - добавил Орулайд.
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