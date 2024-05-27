Сбежавшие лошади причинили автомобилю ущерб на сумму более 10 000 евро. Можно ли требовать компенсацию от владельца животных?

Чаще всего на дорогах Эстонии водители сталкиваются с косулями, енотовидными собаками, лисами и другими мелкими животными. По статистике, меньше несчастных случаев происходит с лосями, кабанами, оленями и медведями – самыми крупными дикими животными в лесах Эстонии.

Руководитель отдела по транспортным ущербам ERGO Райдо Орулайд сказал, что столкновения с дикими животными происходят в основном за пределами населенных пунктов и вблизи лесных массивов, как правило, рано утром, поздним вечером или ночью, когда некоторые животные становятся активнее. Самое опасное время – весна, когда у животных брачный период, и водителям приходится уделять особое внимание скоростному режиму или даже ехать медленнее разрешенной скорости, чтобы обезопасить и животных, и собственное имущество.

По словам Орулайда, выбор правильной скорости особенно важен, поскольку их многолетний опыт показывает, что столкновение на высокой скорости даже с небольшим животным может причинить автомобилю неожиданно большой ущерб, не говоря уже о последствиях, вызванных столкновением с лосем, медведем или другим крупным животным.

„Вспоминается один случай, когда на дорогу перед машиной выбежал кабан. Масса кабана и скорость автомобиля были такими, что после столкновения животное не отбросило от машины, а вдавило в моторный отсек. При открытии капота выяснилось, что кабан, по сути, занял место двигателя, и машину списали, – пояснил Орулайд. – Практика также показывает, что, например, столкновение с большой собакой причиняет машине такой же ущерб, как и столкновение с косулей“.

Хотя столкновений с домашними животными обычно немного, Орулайд вспомнил страховой случай, дающий представление о последствиях наезда на крупное животное: „Человек ехал на машине по сельской дороге, когда на него напали сбежавшие с выпаса лошади – они били машину копытами и кусали ее пластиковые детали. Ущерб составил 10 000, и владельцу лошадей пришлось возместить ущерб“.