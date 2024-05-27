Население Эстонии стареет: один из приоритетов Таллинна - развитие услуги по уходу на дому(3)
Таллиннская городская управа направила в Городское собрание проект постановления, согласно которому будет конкретизировано содержание услуги по уходу на дому, а также критерии расчета доли собственного участия в оплате этой услуги.
Одним из приоритетов города является развитие услуги по уходу на дому и повышение её качества. „Цель развития услуги по уходу на дому – помощь при самостоятельном проживании людей. Население Эстонии стареет, что для самоуправления означает необходимость уделять всё больше внимания пожилым людям и развивать услуги, позволяющие им как можно дольше самостоятельно справляться с ежедневными делами, – отметил вице-мэр Карл Сандер Казе. – Наша цель состоит в том, чтобы каждый житель Таллинна, нуждающийся в посторонней помощи, мог её получить быстро, эффективно и недорого“.
Цель услуги по уходу на дому – предложить необходимую помощь человеку, который в силу состояния здоровья, дееспособности или жилой среды нуждается в посторонней помощи при проживании в домашних условиях. Работник по уходу помогает людям с делами, с которыми они не могут справиться самостоятельно, и следит за тем, чтобы их жилая среда была безопасной. Более подробное описание содержания услуги по уходу на дому, а также поправки к постановлению станут новым шагом к улучшению качества услуги. На основании оценки потребности в помощи в рамках услуги по уходу на дому предлагается, например, помощь при совершении покупок и ведении дел с обслуживающими и государственными учреждениями, личная помощь (использование вспомогательных средств и гигиенические процедуры).
Поправка к постановлению приведет описание содержания услуги по уходу на дому города Таллинна в соответствие с постановлением министра социальной защиты „Требования к услугам по уходу на дому“. Оба постановления вступят в силу 1 января 2025 года, однако подготовительные работы к их применению уже идут. В течение следующего полугодия Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения проанализирует текущую практику и уязвимые места в работе услуги по уходу на дому, чтобы обеспечить равный доступ и качество услуги по всех районах города.
В постановлении также будут определены принципы ежегодной переоценки общей стоимости услуги по уходу на дому и расчета доли собственного участия. С 2026 года Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения раз в год будет пересматривать фактическую стоимость услуги, исходя из которой к 1 июня будет пересматриваться и размер доли собственного участия.
Общая стоимость услуги по уходу на дому, предусмотренная в бюджете города на 2024 год, составляет 4,4 млн евро. В Таллинне услугу по уходу на дому оказывают 169 работников по уходу. В 2023 году в Таллинне насчитывалось 1799 получателей услуги по уходу на дому, из них 88% проживали одни. За последние три года число получателей услуги по уходу на дому выросло в среднем на 3% в год. 71% получателей услуги по уходу на дому старше 75 лет (в т.ч. 39% получателей услуги старше 85 лет, 32% получателей – в возрасте 75-84 лет), 16% получателей – в возрасте 65-74 лет и 13% – в возрасте до 50 лет.
Несмотря на то, что число получателей услуги выросло, объем оказанных услуг скорее сократился – за два последних года в среднем на 7% в год. Это обусловлено тем, что потребность в услуге по уходу на дому существует, однако в помощи нуждаются в меньших объемах. В среднем услуга по уходу на дому оказывается 2–3 раза в неделю продолжительностью до 2 часов за раз.
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