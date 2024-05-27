Население Эстонии стареет: один из приоритетов Таллинна - развитие услуги по уходу на дому

Одним из приоритетов города является развитие услуги по уходу на дому и повышение её качества. „Цель развития услуги по уходу на дому – помощь при самостоятельном проживании людей. Население Эстонии стареет, что для самоуправления означает необходимость уделять всё больше внимания пожилым людям и развивать услуги, позволяющие им как можно дольше самостоятельно справляться с ежедневными делами, – отметил вице-мэр Карл Сандер Казе. – Наша цель состоит в том, чтобы каждый житель Таллинна, нуждающийся в посторонней помощи, мог её получить быстро, эффективно и недорого“.

Цель услуги по уходу на дому – предложить необходимую помощь человеку, который в силу состояния здоровья, дееспособности или жилой среды нуждается в посторонней помощи при проживании в домашних условиях. Работник по уходу помогает людям с делами, с которыми они не могут справиться самостоятельно, и следит за тем, чтобы их жилая среда была безопасной. Более подробное описание содержания услуги по уходу на дому, а также поправки к постановлению станут новым шагом к улучшению качества услуги. На основании оценки потребности в помощи в рамках услуги по уходу на дому предлагается, например, помощь при совершении покупок и ведении дел с обслуживающими и государственными учреждениями, личная помощь (использование вспомогательных средств и гигиенические процедуры).

Поправка к постановлению приведет описание содержания услуги по уходу на дому города Таллинна в соответствие с постановлением министра социальной защиты „Требования к услугам по уходу на дому“. Оба постановления вступят в силу 1 января 2025 года, однако подготовительные работы к их применению уже идут. В течение следующего полугодия Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения проанализирует текущую практику и уязвимые места в работе услуги по уходу на дому, чтобы обеспечить равный доступ и качество услуги по всех районах города.