Circle K приостановила продажу 98-го бензина из-за неисправности терминала

„В выходные дни на топливораздаточном терминале Circle K возникла неисправность топливопровода, в результате чего на некоторых АЗС Circle K могло ухудшиться качество моторного топлива 98. Неисправность на терминале уже устранена.

Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за то, что они сообщили нам о проблеме, это позволило нам действовать очень быстро и прекратить дальнейшую продажу топлива на некоторых АЗС“, - сказал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti Раймо Вахтрик.

В настоящее время в профилактических целях на всех сервисных и автоматических станциях Circle K на всякий случай приостановлена продажа моторного топлива с октановым числом 98 milesPLUS.

„В течение этой недели мы проведем дополнительную проверку качества на всех станциях. На АЗС, где проверка была проведена и анализы в порядке, мы возобновим продажу бензина 98 milesPLUS“, – сообщил Вахтрик.

Он подчеркнул, что проблема касается только 98-го бензина, остальные виды топлива в порядке и ими можно безопасно заправлять транспортные средства.

Информацию о закрытых для проверки и открытых АЗС можно найти на сайте Circle K.

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