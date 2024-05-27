ВИДЕО | Ляэнеметс об отрицательном дополнительном бюджете: „Выслушаем альтернативные предложения Партии реформ. Нельзя урезать расходы с закрытыми глазами“

По словам Ляэнеметса, за прошедшее время не было достигнуто никакого прогресса в достижении соглашения. В настоящее время планируется провести сокращения во всех министерствах за исключением министерства обороны. Ляэнеметс этим недоволен, он говорит, что, учитывая текущую ситуацию с безопасностью, нельзя проводить сокращения в Министерстве внутренних дел. По его словам, вызывает беспокойство и сокращение расходов в социальном секторе.

„Сейчас выскажемся мы, а потом послушаем, каковы альтернативные предложения Партии реформ. Мы изложим наши компромиссы и идеи, потом выслушаем их, а затем сможем двигаться дальше“, - сказал он.

Ляэнеметс добавил, что остается нерешенным еще целый ряд вопросов.

„Первый - это вопрос внутренней безопасности, затем мы обсудим вопрос социальной сферы - есть ли там какая-то ясность или нет. Так ли, что в этом году мы проведем сокращения, не зная, откуда возьмутся деньги на следующий год? Мы не можем урезать расходы с закрытыми глазами“, - сказал Ляэнеметс.

„Скажем так, нам следовало бы потратить последние несколько месяцев на бюджет на следующие несколько лет, потому что если мы начнем работать над бюджетом на 2025-2026 годы осенью, у нас не будет времени на внесение необходимых изменений в законодательство о социальной сфере, и фактически мы снова потратим время не на то, - сказал Ляэнеметс. - Именно поэтому соцдемы все время призывали обсуждать эту сложную проблему, то есть весь государственный бюджет, на несколько лет вперед, а не только на этот год, потому что этот год ни для кого не является вопиющей проблемой“.

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