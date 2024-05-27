Глава профсоюза спасателей о возможном сокращении: это полный абсурд, обязательно выйдем на пикеты

Кооп сказал, что Министерство внутренних дел является самым сокращаемым и реформируемым мнистерством Эстонии. „Другим гораздо легче найти ресурсы, которые можно сократить, в нашем случае эти сокращения абсолютно не справедливы. Кроме того, мы - часть государственной обороны, а это значит, что по сути мы сокращаем расходы на оборону. Это полный абсурд и противоречит всей налоговой политике. Поскольку речь сейчас идет о том, что мы повышаем налоги именно в целях гособороны“.

Кооп заявил, что соглашение о зарплате спасателей до сих пор не выполнено. В середине мая он написал в статье-мнении, что хотя в прошлом году зарплату спасателям и повысили, она все равно остается ниже средней, и поскольку идут разговоры о заморозке зарплат госслужащих на этот и следующий год, они вернутся в ту же точку, где находились до повышения зарплаты.

Он заявил, что если это произойдет, люди снова начнут покидать свои рабочие места, и это снизит возможности спасателей. По его словам, ожидается, что Спасательный департамент также изменит закон о времени труда и отдыха, поскольку это крайне затрудняет привлечение большего количества людей на крупные спасательные мероприятия. Кроме того, он сообщил, что, поскольку сокращать в Спасательном департаменте дальше некуда, вероятно, начнут закрывать спасательные команды.

На вопрос, что будут делать спасатели, если сокращения действительно начнутся, Кооп ответил, что более 500 профессиональных спасателей, у которых также имеются задачи военного времени и которые одновременно являются членами добровольных спасательных команд, заявили, что прекратят волонтерскую деятельность.