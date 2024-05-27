Глава профсоюза спасателей о возможном сокращении: это полный абсурд, обязательно выйдем на пикеты
По словам главы профсоюза спасателей Калле Коопа сокращения в Спасательном департаменте приведут к ослаблению гособороны.
Кооп сказал, что Министерство внутренних дел является самым сокращаемым и реформируемым мнистерством Эстонии. „Другим гораздо легче найти ресурсы, которые можно сократить, в нашем случае эти сокращения абсолютно не справедливы. Кроме того, мы - часть государственной обороны, а это значит, что по сути мы сокращаем расходы на оборону. Это полный абсурд и противоречит всей налоговой политике. Поскольку речь сейчас идет о том, что мы повышаем налоги именно в целях гособороны“.
Кооп заявил, что соглашение о зарплате спасателей до сих пор не выполнено. В середине мая он написал в статье-мнении, что хотя в прошлом году зарплату спасателям и повысили, она все равно остается ниже средней, и поскольку идут разговоры о заморозке зарплат госслужащих на этот и следующий год, они вернутся в ту же точку, где находились до повышения зарплаты.
Он заявил, что если это произойдет, люди снова начнут покидать свои рабочие места, и это снизит возможности спасателей. По его словам, ожидается, что Спасательный департамент также изменит закон о времени труда и отдыха, поскольку это крайне затрудняет привлечение большего количества людей на крупные спасательные мероприятия. Кроме того, он сообщил, что, поскольку сокращать в Спасательном департаменте дальше некуда, вероятно, начнут закрывать спасательные команды.
На вопрос, что будут делать спасатели, если сокращения действительно начнутся, Кооп ответил, что более 500 профессиональных спасателей, у которых также имеются задачи военного времени и которые одновременно являются членами добровольных спасательных команд, заявили, что прекратят волонтерскую деятельность.
Кооп сказал, что, хотя спасатели не могут бастовать по закону, действия на случай сокращений все равно планируются. „Мы обязательно проведем пикеты, обязательно обнародуем свои тезисы и очень надеемся, что СМИ отобразят их объективно. В статье-мнении на портале Delfi несколько дней назад кто-то „промахнулся“. Там говорилось, что Ляэнеметс искажает действительность. Ну, делает это Ляэнеметс или нет, об этом знает только он сам. Но там было сказано, что ситуация изменилась для военных или армии, но не для внутренней безопасности. Это не так: мы готовимся к опаснейшему кризису точно так же, как и силы обороны“.