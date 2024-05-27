В Кохтла-Ярве 94-летний водитель предложил полицейским взятку, пришлось отправить его на проверку здоровья
В Кохтла-Ярве произошел необычный случай: полиция остановила 94-летнего водителя, который вместо запрошенных водительских прав протянул стражам правопорядка... 50 евро.
26 мая в Кохтла-Ярве сотрудники полиции сделали предупреждение об остановке автомобиля Kia, у которого не были включены фары ближнего света. Водитель не заметил знак и двигался дальше, пока, наконец, не остановился у дома на Ахтмеском шоссе.
За рулем находился 94-летний мужчина, которого попросили предъявить водительские права. Вместо того чтобы выполнить просьбу, мужчина достал из бумажника 50 евро и передал их помощнику полицейского.
Мужчина, предложивший взятку, был задержан и доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
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