В Кохтла-Ярве 94-летний водитель предложил полицейским взятку, пришлось отправить его на проверку здоровья

26 мая в Кохтла-Ярве сотрудники полиции сделали предупреждение об остановке автомобиля Kia, у которого не были включены фары ближнего света. Водитель не заметил знак и двигался дальше, пока, наконец, не остановился у дома на Ахтмеском шоссе.

За рулем находился 94-летний мужчина, которого попросили предъявить водительские права. Вместо того чтобы выполнить просьбу, мужчина достал из бумажника 50 евро и передал их помощнику полицейского.

Мужчина, предложивший взятку, был задержан и доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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