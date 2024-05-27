27.05.2024, 17:15
Кадри Симсон: грядущей зимой Украину ждут большие проблемы в энергетическом секторе. Нужна помощь европейских компаний
Энергетический кризис в Европе закончился
ФОТО: | Delfi Meedia
Выступая на сегодняшней конференции по инвестициям в Украину, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что в последние месяцы Россия особенно активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. В интервью Delfi Ärileht Симсон добавила, что к началу следующей зимы Украину ждут серьезные проблемы.
По словам Симсон, об энергетической системе Украины известно то, что крупнейшая атомная электростанция страны была оккупирована россиянами с начала войны, но до мартовских атак страна производила энергии столько, что ее хватало с избытком. Излишки она продавала в Европу с тем, чтобы заработать дополнительные деньги для финансирования собственной инфраструктуры.
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