Кадри Симсон: грядущей зимой Украину ждут большие проблемы в энергетическом секторе. Нужна помощь европейских компаний

По словам Симсон, об энергетической системе Украины известно то, что крупнейшая атомная электростанция страны была оккупирована россиянами с начала войны, но до мартовских атак страна производила энергии столько, что ее хватало с избытком. Излишки она продавала в Европу с тем, чтобы заработать дополнительные деньги для финансирования собственной инфраструктуры.

„После мартовских атак ситуация в стране значительно ухудшилась. ТЭЦ, обеспечивающие центральным отоплением крупные города, вышли из строя. Если их не отремонтировать, крупные города не смогут пережить холодную зиму. Изначально предполагалось, что Украина сможет заниматься так называемой каннибализацией, получая энергнию на одной станции и передавая ее на другую, но теперь это невозможно. К счастью, Евросоюз и страны „Большой семерки“ осознали, что стране необходимо оборудование. Мы сказали предприятиям, что если у них есть контракты, которые можно отложить, то предпочтение следует отдавать заказам из Украины“, - сказала Симсон.