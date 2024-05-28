28.05.2024, 08:18
Причиной конфликта между группировками Джокера и Мартового стал русский язык
ФОТО: | Delfi Meedia
Давая показания следователям, Валерий Рамъялг по кличке Джокер вспомнил инцидент, из-за которого начался конфликт между двумя группировками. Один из подельников Джокера, сам того не осознавая, взял на себя ответственность за долг третьего лица.
В 2015 году между лицами, связанными с преступными группировками, возникло нечто вроде круговой поруки. Подельнику Джокера по имени Янно, брат которого сейчас также находится на скамье подсудимых по обвинению в причастности к банде, был должен деньги некий Михаил, которого все называли Михкелем. Михкель в то время был членом общины Джокера.
Уже заказано?