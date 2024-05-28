ЧП и криминал
28.05.2024, 08:18

Причиной конфликта между группировками Джокера и Мартового стал русский язык

 
Слева направо: Валерий Рамъялг, Тайво Хавам и Олег Мартовой. Все фотографии сделаны на похоронах убитого лидера преступного мира Николая Таранкова.
Слева направо: Валерий Рамъялг, Тайво Хавам и Олег Мартовой. Все фотографии сделаны на похоронах убитого лидера преступного мира Николая Таранкова.
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Давая показания следователям, Валерий Рамъялг по кличке Джокер вспомнил инцидент, из-за которого начался конфликт между двумя группировками. Один из подельников Джокера, сам того не осознавая, взял на себя ответственность за долг третьего лица.

В 2015 году между лицами, связанными с преступными группировками, возникло нечто вроде круговой поруки. Подельнику Джокера по имени Янно, брат которого сейчас также находится на скамье подсудимых по обвинению в причастности к банде, был должен деньги некий Михаил, которого все называли Михкелем. Михкель в то время был членом общины Джокера.

Еще Михаил задолжал человеку из группировки Олега Мартового по кличке Прилль. Янно, Михаил, Мартовой и Прилль встретились в кафе Vesivärava.

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