Причиной конфликта между группировками Джокера и Мартового стал русский язык

В 2015 году между лицами, связанными с преступными группировками, возникло нечто вроде круговой поруки. Подельнику Джокера по имени Янно, брат которого сейчас также находится на скамье подсудимых по обвинению в причастности к банде, был должен деньги некий Михаил, которого все называли Михкелем. Михкель в то время был членом общины Джокера.