„За первый год страна потеряла почти треть экономики“: замминистра финансов Украины о рисках и потенциале инвестирования в Украину

Сейчас действительно много военных рисков, и многих это сдерживает от каких-то шагов по вложению денег в украинскую экономику, признает заместитель министра. Однако если разобраться в вопросе, можно найти наименее рискованные способы инвестирования, которые могут принести хороший доход. Так, несмотря на войну, по словам Кавы, в Украине есть относительно безопасные регионы, где риски существенно ниже - Закарпатская, Черновицкая, Львовская области. По сути, западная и центральная части страны. „У нас очень много разрушений было на востоке, соответственно, много разрушенных бизнесов. Поэтому на внутреннем рынке появилось много незанятых ниш - поясняет чиновник. - Мы же понимаем, что чем раньше вы заходите на рынок, тем проще там закрепиться. И когда рынок будет развиваться и расти, вы сможете увеличивать свою долю“. Александр Кава подчеркивает, что, государство прилагает максимум усилий, для того чтобы поддержать иностранных инвесторов, которые приходят сейчас в Украину и вкладывают деньги.