ФОТО | Смотрите, как жители Эстонии приветствовали главу Финляндии на площади Вабадузе!

Президента Финляндии Александра Стубба, прибывшего в Эстонию с трехдневным визитом, на площади Вабадузе встретила большая толпа. Главу государства соседней страны приняли президент Эстонии Алар Карис с супругой, премьер-министр Кая Каллас и другие эстонские лидеры.

Глава финского государства Александр Стубб и его супруга Сюзанне Иннес-Стубб с понедельника по среду находятся с государственным визитом в Эстонии, они посетят Таллинн и Тарту.

В центре внимания государственного визита - эстонско-финские отношения, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессия России в Украине и поддержка Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.

С площади Вабадузе президент Стубб направился на встречу с президентом Карисом в Кадриорге, после чего президенты проведут совместную пресс-конференцию.



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