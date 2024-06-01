01.06.2024, 18:30
В Bolt идет брожение. Водители недовольны, компания считает сервис конкурентоспособным(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
В апреле компания Bolt снизила тарифы на поездки, что вызвало негодование и без того недовольных водителей, пишет издание Delfi Ärileht.
Этой весной журналист Delfi Ärileht встретился и пообщался со многими водителями компании Bolt, которые не скрывали своего недовольства. По их мнению, Bolt, демонстрируя свою клиентоориентированность, словно бы забыл о водителях. Но это не единственная проблема, волнующая водителей.
Уже заказано?