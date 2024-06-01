В Bolt идет брожение. Водители недовольны, компания считает сервис конкурентоспособным

Этой весной журналист Delfi Ärileht встретился и пообщался со многими водителями компании Bolt, которые не скрывали своего недовольства. По их мнению, Bolt, демонстрируя свою клиентоориентированность, словно бы забыл о водителях. Но это не единственная проблема, волнующая водителей.

Наибольшее беспокойство вызвало снижение тарифов на поездки и выплачиваемого водителям вознаграждения. С апреля компания Bolt снизила оплату за проезд на такси, но не уменьшила комиссию, взимаемую с водителей: в Таллинне и Тарту водители платят 25% с каждой поездки, в других местах около 20%. „По сути, разницу в цене берут из кошельков водителей“, - возмущенно прокомментировал ситуацию один из водителей. Расценки за километр были снижены, и сейчас, по словам водителей, один километр стоит 53 цента.