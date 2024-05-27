Полиция задержала троих „денежных мулов“. Читайте, в каких случаях люди готовы отдать мошенникам десятки тысяч!

Этот вид преступлений все чаще встречается в Эстонии: в этом году посредством телефонных разговоров у 135 человек уже были украдены почти 750 000 евро.

И, как известно, в последнее время участились случаи, когда преступники забирают украденные деньги по телефону или просят оставить наличные в посылочном автомате. До этого жертвам говорили, что их сбережения или близкие находятся под угрозой. В наиболее вопиющих случаях жертвы мошенничества продавали свои дома и отдавали преступникам вырученные деньги.