Краж становится все больше – и в жилых домах, и на бизнес-площадях, и в магазинах. Что делать?

„Преступность явно выросла. Очень много говорят о магазинных кражах, однако жилые дома и бизнес-площади тоже интересуют воров“, – подчеркнул эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.

Более 60 процентов краж совершается в магазинах

Руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инна Тоатер отметила, что число преступлений против собственности, как и число проступков, начало расти в 2023 году.

Краж на торговых предприятиях, таких как торговые центры, продуктовые магазины, автозаправки и т. д., стало больше с 2020 года, и чаще всего преступления совершают люди, имеющие какую-либо зависимость.

На графике приведена статистика краж за последние 12 месяцев. Более 60 процентов краж совершено в магазинах.

Кражи совершаются и в других местах

Из ежедневной полицейской сводки происшествий следует, что воры орудуют везде – от дворов до раздевалок тренажерных залов. Приводим некоторые примеры произошедших недавно случаев.

Восьмого мая поступило сообщение, что в волости Сауэ через окно проникли в сарай и дом и украли рабочие инструменты Makita: две аккумуляторные дрели и две сумки на колесах для рабочих инструментов, радио, узкую ножовку, лазер и триммер, а также компрессор и гвоздезабивной пистолет Senco и углошлифовальную машину Metabo. Обстоятельства произошедшего и сумма ущерба устанавливаются.

Пятнадцатого мая в полицию сообщили, что в Таллинне в мужской раздевалке тренажерного зала из незапертого шкафчика украли худи, наличные деньги и замок от шкафчика. Ущерб составил около 200 евро.

Семнадцатого мая в Таллинне во дворе дома на улице Вяйке-Амеэрика украли велосипед Scott серого цвета, не пристегнутый велозамком. По предварительным данным, ущерб составил 1000 евро.

Что воруют?