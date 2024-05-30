Краж становится все больше – и в жилых домах, и на бизнес-площадях, и в магазинах. Что делать?(1)
Сложная экономическая ситуация неизбежно приводит к росту преступности. В последние месяцы мы все чаще слышим, что кражи совершаются как на бизнес-площадях и в магазинах, так и в жилых домах, причем нет разницы, живет ли человек в квартире или в своем доме.
„Преступность явно выросла. Очень много говорят о магазинных кражах, однако жилые дома и бизнес-площади тоже интересуют воров“, – подчеркнул эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.
Более 60 процентов краж совершается в магазинах
Руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инна Тоатер отметила, что число преступлений против собственности, как и число проступков, начало расти в 2023 году.
Краж на торговых предприятиях, таких как торговые центры, продуктовые магазины, автозаправки и т. д., стало больше с 2020 года, и чаще всего преступления совершают люди, имеющие какую-либо зависимость.
На графике приведена статистика краж за последние 12 месяцев. Более 60 процентов краж совершено в магазинах.
Кражи совершаются и в других местах
Из ежедневной полицейской сводки происшествий следует, что воры орудуют везде – от дворов до раздевалок тренажерных залов. Приводим некоторые примеры произошедших недавно случаев.
Восьмого мая поступило сообщение, что в волости Сауэ через окно проникли в сарай и дом и украли рабочие инструменты Makita: две аккумуляторные дрели и две сумки на колесах для рабочих инструментов, радио, узкую ножовку, лазер и триммер, а также компрессор и гвоздезабивной пистолет Senco и углошлифовальную машину Metabo. Обстоятельства произошедшего и сумма ущерба устанавливаются.
Пятнадцатого мая в полицию сообщили, что в Таллинне в мужской раздевалке тренажерного зала из незапертого шкафчика украли худи, наличные деньги и замок от шкафчика. Ущерб составил около 200 евро.
Семнадцатого мая в Таллинне во дворе дома на улице Вяйке-Амеэрика украли велосипед Scott серого цвета, не пристегнутый велозамком. По предварительным данным, ущерб составил 1000 евро.
Что воруют?
Как уже было сказано, большинство краж совершается в магазинах, но не потому, что наши соотечественники голодают. На первом месте – алкоголь. „Также воруют электронику, которую профессиональные воры, по всей видимости, перепродают. За ними следуют продукты питания и прочий товар“, – уточнила Тоатер.
Пярьяла добавил, что наряду с электроникой, на вторичном рынке легко сбыть велосипеды, квадроциклы и детские коляски. Так что стоит убрать с видного места все, что хоть сколь-нибудь интересует воров. И здесь следует мыслить шире: стоящая в саду лестница для владельцев может быть просто лестницей, а для вора – возможностью сделать следующий шаг и, например, забраться через окно на второй этаж частного дома.
Лучший способ предотвратить кражи
По словам Тоатер, кражи – социальная проблема, решить которую одними лишь наказаниями невозможно. Но как же уберечь свою семью от воров?
Несомненно, важно хранить все ценное под замком и закрывать окна, уходя из дома. Лучшая мера – установить охранное оборудование. В этом случае в жаркий летний день можно оставить окна открытыми на проветривание: на окна можно установить магнитные датчики, которые сработают, если вор откроет оставленное в таком положении окно.
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